Налоговые поступления в госбюджет сократились на $21 млн, - Нацстат Монголии

CentralAsia (MNG) - Национальная статистическая служба Монголии обнародовала данные о социально-экономическом положении Монголии в первом квартале 2020 года.

Основное давление на показатели доходной части казны оказало снижение подоходного налога с бизнеса и доходов граждан.

Налоговые поступления в государственный бюджет страны за январь-март текущего года составили чуть более 1.9 трлн тугриков (примерно $683 млн), свидетельствуют оперативные данные аналитического центра Национальной статистической службы Монголии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года фискальные доходы сократились на 3%, или 58,9 млрд тугриков (примерно $21 млн).

Это произошло из-за снижения акцизного налога на 33,9 млрд тугриков или $12 млн (15,9 процента) и снижения других налогов и сборов на 63,9 млрд тугриков или $ 23 млн (29,9 процента).

В первом квартале 2020 года общий внешнеторговый оборот достиг $2,2 млрд, из которых экспорт достиг $1 млрд, а импорт - $1,2 млрд.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий внешнеторговый оборот сократился на $860,1 млн, экспорт сократился на $735,9 млн, а импорт - на $124,2 млн соответственно. Снижение экспорта произошло в основном за счет снижения на $115,5 млн в золоте, на $152,6 млн в медном концентрате и на $152,6 млн в угле. Снижение импорта произошло в основном за счет сокращения импорта легковых автомобилей на $36,3 млн и импорта грузовых автомобилей на $15,3 млн.