[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане от коронавируса умер еще один пациент. Всего — 11

CentralAsia (KZ) -  В Восточно-Казахстанской области 13 апреля от коронавируса скончался один пациент. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.

Количество летальных исходов от коронавируса по всей стране составило 11 человек. Первый пациент в Казахстане умер 26 марта.

На сегодняшний день в стране подтвержден 972 случая регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане - 253

- Алматы - 172;

- Кызылординской области - 119;

- Карагандинской области - 76;

- Акмолинской области – 71;

- Атырауской области - 59;

- Жамбылской области - 46;

- Туркестанской области - 43;

- Шымкент - 38;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Алматинской области - 21;

- Актюбинской области - 11;

- Павлодарской области - 10;

- Мангистауской области - 10;

- Западно-Казахстанской области - 9;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Костанайской области - 3.
print
  • Антивирусный бейджик. Депутаты парламента Монголии могли стать жертвами мошенничества
  • Новая поставка лабораторных тестов и средств защиты передана в Минздраву Монголии
  • В Казахстане выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом. Всего зараженных 880



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com