В Казахстане от коронавируса умер еще один пациент. Всего — 11

CentralAsia (KZ) - В Восточно-Казахстанской области 13 апреля от коронавируса скончался один пациент. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.

Количество летальных исходов от коронавируса по всей стране составило 11 человек. Первый пациент в Казахстане умер 26 марта.

На сегодняшний день в стране подтвержден 972 случая регистрации коронавируса, из них:



- в Нур-Султане - 253



- Алматы - 172;



- Кызылординской области - 119;



- Карагандинской области - 76;



- Акмолинской области – 71;



- Атырауской области - 59;



- Жамбылской области - 46;



- Туркестанской области - 43;



- Шымкент - 38;



- Северо-Казахстанской области - 25;



- Алматинской области - 21;



- Актюбинской области - 11;



- Павлодарской области - 10;



- Мангистауской области - 10;



- Западно-Казахстанской области - 9;



- Восточно-Казахстанской области - 6;



- Костанайской области - 3.