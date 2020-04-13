В медучреждениях Узбекистана с 1 мая откроются кабинеты народной медицины

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 1 мая в государственных многопрофильных медучреждениях всех уровней и частных медорганизациях откроются кабинеты народной медицины. Это предусмотрено в постановлении президента Шавката Мирзиёева, подписанного 10 апреля, о дополнительных мерах по развитию народной медицины в стране.

Согласно документу, с 1 мая 2020 года создается Республиканский научно-практический центр народной медицины, а также региональные центры развития народной медицины в медицинских вузах и техникумах общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино.

Республиканский центр – головное учреждение в области народной медицины, а многопрофильная клиника Ташкентской медицинской академии выступает клинической базой по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов сферы.

Региональным центрам передадут земельные участки сельхозназначения площадью до 1 га, на которых будут созданы мини-плантации для выращивания и заготовки востребованных лекарственных растений и проведения научных исследований в области народной медицины. Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей профинансирует создание в региональных центрах современных научных лабораторий, оснащение их необходимым оборудованием, техникой и другими ресурсами.

С 1 мая в государственных многопрофильных медучреждениях всех уровней и частных медорганизациях откроются кабинеты народной медицины. В госучреждениях для этого выделяется по 1 штатной единице в пределах установленной общей численности медперсонала, сообщает издание "Норма".