Новая поставка лабораторных тестов и средств защиты передана в Минздраву Монголии

CentralAsia (MNG) - Министерству здравоохранения страны была передана новая поставка лабораторных анализов и средств индивидуальной защиты (СИЗ), включая медицинские и хирургические маски, защитные маски, защитные очки, халаты и перчатки на сумму 80.770 долларов США:

1. Одноразовые маски -233000 штук

2. Хирургические маски - 4000 штук.

3. Маски N95 - 1000 штук

4. 400 предметов защиты лица

5. 1000 мешков опасных отходов

6. 250 спец очков

7. 422 одноразовых халатов

8. 12 000 пар одноразовых перчаток

9. Диагностика (Sarbeco V E-gene EAV) - 7680 единиц.

10. Диагностические САР COV-2 (COVID19 RdRP) 2880 шт.

Д-р Сергей Диордица, представитель ВОЗ в Монголии, сказал, что эти средства индивидуальной защиты необходимы для защиты работников здравоохранения и респондентов, работающих на линии фронта COVID-19, чтобы они оставались безопасными и здоровыми и могли лучше заботиться о пациентах, инфицированных COVID-19.

ВОЗ тесно сотрудничает с Минздравом с тех пор, как первый случай в КНР был зарегистрирован в декабре 2019 г., и оказывает поддержку в виде технических консультаций и руководящих указаний, наращивания национального потенциала медицинских работников, лабораторных испытаний и поставок столь необходимого оборудования и СИЗ для сектора здравоохранения.

«Примечательно, что на сегодня в Монголии зарегистрировано 17 подтвержденных случаев. Это результат эффективных и своевременных мер, предпринимаемых всеми работниками здравоохранения и респондентами, которые неустанно работают для защиты здоровья всех жителей страны», - сказал д-р Сергей и поблагодарил министра здравоохранения и Минздрава за выдающееся лидерство в обеспечении безопасности Монголии, передают монгольские СМИ со ссылкой WHO Mongolia.

В четверг исполнилось 100 дней с того момента, как ВОЗ впервые получила уведомление о болезни неизвестной причины, которая теперь официально известна как COVID-19. «С тех пор ни один день не прошел без сотрудничества между сектором здравоохранения страны и ВОЗ», - заявила министр здравоохранения г-жа Д.Сарангэрэл и поблагодарила ВОЗ от имени всех специалистов здравоохранения за этот третий запас СИЗ и постоянную поддержку во всех областях.

В дополнение к мерам реагирования и усилиям по обеспечению готовности, предпринимаемым правительством Монголии и сектором здравоохранения, г-жа Д.Сарангэрэл подчеркнула важность роли каждого в борьбе с этим заболеванием и напомнила всем продолжать принимать защитные меры.