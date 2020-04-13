В каких странах еще не зарегистрировано ни одного случая коронавируса? (список)
- Азия и мир, общество
- 12:53, 13 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Впервые вспышка новой коронавирусной инфекции появилась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Через некоторое время вирус стал распространяться в других странах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В настоящее время в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заболевания коронавирусом, более 114 тыс. человек скончались.
В настоящее время коронавирус зарегистрирован как минимум в 185 странах, пишет Аль-Джазира.
Вот несколько стран, которые официально еще не сообщили о случаях коронавируса:
- Коморы (Коморские Острова — государство в Восточной Африке);
- Кирибати (экваториальное государство в центральной части Тихого океана);
- Лесото (высокогорное королевство, полностью окруженное территорией Южно-Африканской Республики);
- Маршалловы острова (тихоокеанское государство в Микронезии, ассоциированное с США);
- Микронезия (государство в Океании, расположенное на Каролинских островах, к северу от берегов Новой Гвинеи, в Микронезии);
- Науру (государство на одноименном коралловом острове в западной части Тихого океана);
- Северная Корея;
- Палау (государство-архипелаг в Микронезии в западной части Тихого океана, состоящее из более чем 500 островов);
- Самоа (государство в Полинезии);
- Сан-Томе и Принсипи (африканское государство близ экватора);
- Соломоновы острова (государство в южной части Тихого океана);
- Южный Судан (государство в Африке);
- Таджикистан;
- Туркменистан;
- Тонга (полинезийское королевство в южной части Тихого океана);
- Тувалу (тихоокеанское государство в Полинезии);
- Вануату (государство в южной части Тихого океана).