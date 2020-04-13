В каких странах еще не зарегистрировано ни одного случая коронавируса? (список)

CentralAsia (CA) - Впервые вспышка новой коронавирусной инфекции появилась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Через некоторое время вирус стал распространяться в других странах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В настоящее время в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заболевания коронавирусом, более 114 тыс. человек скончались.

В настоящее время коронавирус зарегистрирован как минимум в 185 странах, пишет Аль-Джазира.



Вот несколько стран, которые официально еще не сообщили о случаях коронавируса:

Коморы ( Коморские Острова — государство в Восточной Африке);

Кирибати ( экваториальное государство в центральной части Тихого океана);

Лесото ( высокогорное королевство, полностью окруженное территорией Южно-Африканской Республики);

Маршалловы острова ( тихоокеанское государство в Микронезии, ассоциированное с США);

Микронезия ( государство в Океании, расположенное на Каролинских островах, к северу от берегов Новой Гвинеи, в Микронезии);

Науру ( государство на одноименном коралловом острове в западной части Тихого океана);

Северная Корея;

Палау ( государство-архипелаг в Микронезии в западной части Тихого океана, состоящее из более чем 500 островов);

Самоа ( государство в Полинезии);

Сан-Томе и Принсипи (африканское государство близ экватора);

Соломоновы острова (государство в южной части Тихого океана);

Южный Судан ( государство в Африке);

Таджикистан;

Туркменистан;

Тонга (полинезийское королевство в южной части Тихого океана);

Тувалу (тихоокеанское государство в Полинезии);