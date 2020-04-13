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  13 апреля 2020
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В каких странах еще не зарегистрировано ни одного случая коронавируса? (список)

CentralAsia (CA) -  Впервые вспышка новой коронавирусной инфекции появилась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Через некоторое время вирус стал распространяться в других странах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В настоящее время в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заболевания коронавирусом, более 114 тыс. человек скончались.

В настоящее время коронавирус зарегистрирован как минимум в 185 странах, пишет Аль-Джазира.

Вот несколько стран, которые официально еще не сообщили о случаях коронавируса:

  • Коморы (Коморские Острова — государство в Восточной Африке);
  • Кирибати (экваториальное государство в центральной части Тихого океана);
  • Лесото (высокогорное королевство, полностью окруженное территорией Южно-Африканской Республики);
  • Маршалловы острова (тихоокеанское государство в Микронезии, ассоциированное с США);
  • Микронезия (государство в Океании, расположенное на Каролинских островах, к северу от берегов Новой Гвинеи, в Микронезии);
  • Науру (государство на одноименном коралловом острове в западной части Тихого океана);
  • Северная Корея;
  • Палау (государство-архипелаг в Микронезии в западной части Тихого океана, состоящее из более чем 500 островов);
  • Самоа (государство в Полинезии);
  • Сан-Томе и Принсипи (африканское государство близ экватора);
  • Соломоновы острова (государство в южной части Тихого океана);
  • Южный Судан (государство в Африке);
  • Таджикистан;
  • Туркменистан;
  • Тонга (полинезийское королевство в южной части Тихого океана);
  • Тувалу (тихоокеанское государство в Полинезии);
  • Вануату (государство в южной части Тихого океана).
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