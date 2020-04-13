В Намангане жених и невеста заразились на свадьбе коронавирусом

CentralAsia (UZ) -

В Намангане на свадьбе гражданин заразил жениха и невесту коронавирусом. Об этом сообщил хоким области.



"В области очень много случаев нарушения карантина. Один гражданин заразил 38 граждан. Другой пациент побывал на свадьбе и там заразил 18 граждан. К сожалению, среди зараженных есть и жених и невеста. Неужели все это не стало уроком для граждан?", — отметил хоким Хайрулло Бозоров.



Напоминаем, что ранее были введены новые ограничения для Намангана. Начиная с 13 апреля наманганцам запрещено пользоваться автомобилями и покидать дома без особой необходимости.

Источник: https://upl.uzВ Намангане на свадьбе гражданин заразил жениха и невесту коронавирусом. Об этом сообщил хоким области.

В Намангане на свадьбе гражданин заразил жениха и невесту коронавирусом. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на главу области Хайрулло Бозорова.

"В области очень много случаев нарушения карантина. Один гражданин заразил 38 граждан. Другой пациент побывал на свадьбе и там заразил 18 граждан. К сожалению, среди зараженных есть и жених и невеста. Неужели все это не стало уроком для граждан?", — цитируют издание хокима области.

Власти ввели с 13 апреля новые ограничения для Намангана. С сегодняшнего дня жителям города запрещено пользоваться автомобилями и покидать дома более 1 раза в день для похода в магазин в радиусе не более 100 метров.



По последним данным, в Узбекистане 896 случаев коронавируса, 66 человек вылечились и 4 пациента скончались.