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  13 апреля 2020
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В России закрыли больницу – 170 врачей и пациентов подозреваются в заражении COVID-19
РКБ имени Куватова, Уфа
РКБ имени Куватова, Уфа

CentralAsia (KG) -  Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе (Башкортостан, Россия) Эльза Сыртланова в своем Facebook заявила, что всего в ее учреждении 52 больных коронавирусом. Ранее сообщалось, что в этой больнице инфекция подозревается у 170 врачей и пациентов.

По словам Сыртлановой, всего в стенах РКБ находятся около 700 медицинских работников и столько же пациентов. «С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента)», — написала она.

Главврач также обвинила «неких лиц» в дезинформации, целью которой, по ее мнению, служит развал системы здравоохранения в Башкирии, сообщает РБК.

10 апреля на брифинге в Уфе министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что заражение COVID-19 подозревают у 170 пациентов и врачей РКБ. Он указывал, что пациентов, у которых наблюдается типичная для COVID-19 клиническая картина, перевели в другую больницу. Само медучреждение закрыто на карантин с 6 апреля, после того как пяти сотрудникам и двум пациентам был поставлен диагноз «внебольничная пневмония».

На следующий день после заявления Забелина республиканское управление Следственного комитета начало проверку по факту возможной халатности со стороны руководства РКБ.

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