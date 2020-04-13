ТОП-10 стран, которые первыми восстановят экономику и вернутся к нормальной жизни после пандемии COVID-19

CentralAsia (CA) - Европейские эксперты начали прогнозировать, какие государства первыми выйдут из экономической рецессии после коронавируса, пишет ВВС.

На этой неделе австрийские власти первыми в Европе объявили о планах постепенной отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Пока не ясно, кто еще может последовать примеру Австрии, но очевидно, что возвращение к обычной жизни будет непросто.

10 самых устойчивых экономик, согласно «Индексу экономической безопасности-2019»:

1. Норвегия

2. Дания

3. Швейцария

4. Германия

5. Финляндия

6. Швеция

7. Люксембург

8. Австрия

9. Центральные штаты США

10. Великобритания

«Индекс экономической безопасности - 2019» составлен американской страховой компанией FM Global.

«Индекс» выстраивает рейтинг 130 государств по жизнестойкости их делового климата и способности к восстановлению. Оценки основаны на таких факторах, как политическая стабильность, успешность корпоративного управления, условия для возникновения рисков, отработанность логистических механизмов торговых цепочек и прозрачность бизнес-среды.

Сопоставив рейтинг той или иной страны с ее первоначальной реакцией на пандемию, выделены государства, которые с высокой степенью вероятности сохранят стабильность и устойчивость экономики на протяжении кризиса.

Дания

В «Индексе» страна занимает второе место, выделяясь высокими оценками за контроль над системой снабжения и низкой коррупцией в органах управления.

В начале кризиса правительство страны действовало решительно, быстро введя социальное дистанцирование, 11 марта закрыв школы и второстепенные частные предприятия, а 14 марта запретив въезд для всех иностранцев, несмотря на то, что тогда там было лишь несколько случаев заражения коронавирусом.

«Поначалу я скептически к ним отнесся, но увидев, как много государств пошли по этому же пути, теперь думаю, что наше правительство сделало все правильно», - говорит Расмус Кристиансен, управляющий партнер в копенгагенском турагенстве Pissup.

Датчане привыкли доверять своим властям и всегда готовы сплотиться ради общего дела - и это повысило эффективность принятых мер.

«Сейчас в датских СМИ и соцсетях новое модное слово - samfundssind (что можно примерно перевести как «гражданское чувство» или «гражданский долг»), и большинство датчан чувствует моральные обязательства перед обществом, означающие, что следует кое-чем пожертвовать ради здоровья всего общества», - говорит Кристиансен.

Сингапур

Рейтинг Сингапура (21-е место в «Индексе экономической безопасности») довольно высок за счет сильной экономики, низких политических рисков, хорошей инфраструктуры и низкого уровня коррупции.

Эта страна тоже быстро ввела меры по сдерживанию распространения коронавируса, кривая роста заболеваемости здесь - одна из самых сглаженных в мире.

«Мы доверяем нашему правительству, каждый его шаг в этом кризисе довольно прозрачен. Как правило, когда правительство вводит какие-то меры, мы их соблюдаем», - говорит местная жительница Констанс Тан, аналитик данных в компании Konigle.

Однако находятся и те, кто нарушает правила самоизоляции. У тех, кто нарушает правила самоизоляции отбираются паспорта и рабочие пропуска.

«Но в целом мы трудимся сообща, нам не надо беспокоиться о том, что в обществе может назреть бунт, или о том, что люди начнут умирать на улицах, или о том, что наступит дестабилизация в экономике», - говорит Тан.

Сингапур - маленькая страна, и выход из кризиса будет зависеть от выздоровления мировой экономики, но его жители верят в счастливое будущее своей нации.

Многие компании быстро приспособились к новым условиям, наладив для своих сотрудников работу из дома. А правительство выпустило мобильное приложение Trace Together, которое помогает отслеживать распространение вируса. Его загрузили на свои смартфоны многие сингапурцы.

Соединенные Штаты

Чтобы точнее отразить широкий географический охват этой страны, в «Индексе» ее разделили на западный, центральный и восточный регионы, и в целом все три занимают достаточно высокие позиции в рейтинге (соответственно 9-е, 11-е и 22-е места).

Сдержать распространение вируса оказалось особенно трудно в таких мегаполисах, как Нью-Йорк. Уровень безработицы уже показывает рекордные цифры (на конец марта - 6,6 млн человек) - в основном из-за того, что больше чем в половине штатов все закрыто, включая рестораны и предприятия торговли, а также другой бизнес, полагающийся на клиентов, заходящих с улицы.

Но власти США быстро приняли стимулирующие меры для стабилизации экономики (пакет помощи на 2 трлн долларов), ввели социальное дистанцирование, по-видимому, оказавшее определенный эффект. В итоге это должно смягчить последствия пандемии и позволить быстрее восстановить нормальную экономическую жизнь.

Эксперты Goldman Sachs и Morgan Stanley прогнозируют V-образное развитие ситуации в экономике - сначала резкое падение, а потом очень быстрое восстановление во второй половине года.

Состояние экономики США важно для всех остальных стран, так как она составляет почти четверть мирового ВВП , поэтому восстановление мировой экономики сильно зависит от того, как с этим справятся Соединенные Штаты.

«Говоря в общем, экономика США находится в лучшем положении для восстановления после серьезных кризисов по сравнению с экономиками других стран. Население здесь в среднем моложе и мобильней, чем в остальном мире, ограничения на рынке труда, как правило, небольшие, что помогает быстрому перераспределению рабочей силы», - отмечает Эрик Симс, профессор экономики в частном Университете Нотр-Дам (США).

Чтобы ускорить возвращение к нормальной жизни, администрация президента США предложила разделить страну на районы, выделив менее пострадавшие от вируса и готовые к более быстрому восстановлению экономической активности.

«Я считаю, что эти меры имеют большое значение для создания необходимых условий мощного подъема. Нам нужно как можно более свободное движение денег, товаров, услуг, трудовых резервов и идей не только в пределах страны, но и во всем мире», - говорит Питер Эрл, научный сотрудник Американского института экономических исследований, некоммерческого научного аналитического центра.

Руанда

Благодаря недавнему прогрессу в сфере корпоративного управления, Руанда за последние годы значительно улучшила свою позицию в «Индексе», перепрыгнув через 35 ступенек и оказавшись на 77-м месте в рейтинге самых устойчивых экономик мира (среди африканских стран она занимает четвертое место).

Но самое важное, что у Руанды есть опыт борьбы с подобным и даже более смертоносным вирусом - страна сумела не допустить у себя распространения Эболы в 2019 году, когда в соседней Демократической Республике Конго была вспышка этого заболевания.

Система всеобщего здравоохранения, замеры температуры на пограничных переходах, использование дронов для доставки лекарств - похоже, Руанда отлично подготовлена к тому, чтобы поддерживать стабильность на протяжении кризиса, особенно если сравнить с соседями по региону.

«Множество иностранных студентов, таких же, как я, остались здесь, потому что мы уверены: правительство Руанды справится с ситуацией гораздо лучше, чем наши родные страны», - говорит Гарнетт Ачиенг, ответственный за цифровой контент в Baobab Consulting и студент Африканского университета управления в Кигали, сам из Кении.

Среди африканских стран, расположенных к югу от Сахары, Руанда стала первой, которая ввела полный карантин. Здесь развозят бесплатную еду оказавшимся в изоляции наиболее уязвимым руандийцам.

И хотя туристическая отрасль, как ожидается, сильно пострадает (Руанда - популярное место для проведения международных конференций и выставок), Гарнетт Ачиенг надеется, что в стране будет относительно мало пострадавших от вируса, что поможет быстро вернуться к нормальной жизни.

Новая Зеландия

Новая Зеландия занимает 12-е место, имея особенно высокие оценки в сферах корпоративного управления и снабжения.

Власти этой страны тоже быстро отреагировали на пандемию, 19 марта закрыв границы для иностранных путешественников и 25 марта запретив работу предприятий из второстепенных отраслей хозяйственной деятельности.

«Нам как островной нации проще контролировать границы, откуда в основном и прибывает инфекция. Так что закрытие границ имеет смысл. По сравнению с другими странами, реакция Новой Зеландии была смелой и решительной», - говорит житель города Окленда Шамубил Икуб, экономист из консалтинговой компании Sense Partners.

И строгие меры уже приносят плоды: если они будут соблюдаться и в предстоящие несколько недель, то случаи заражения будут искоренены, а страна, как отмечается в репортаже газеты Guardian, станет одной из первых успешно вернувшихся к нормальной жизни.

Экспорт и туризм - главные составляющие экономики этой страны, так что Новой Зеландии в ближайшее время придется столкнуться с определенными трудностями.

В целом у страны отличные шансы на стабильное восстановление экономики - госдолг мал, есть возможность задействовать насыщение экономики денежной массой и при этом держать низкими процентные ставки, говорится в сообщении.