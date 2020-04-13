В Украине за сутки COVID-19 выявили у 85 медиков

Максим Степанов

CentralAsia (KG) - В течение суток коронавирус выявили у 85 украинских медиков. Об этом на брифинге в понедельник, 13 апреля, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за сутки подтверждено 325 человек, которые заразились COVID-19.

«В течение суток на территории Украины, по данным лабораторных центров, лабораторно подтверждено методом ПЦР 325 человек, из них 12 детей, 85 медицинских работников», - сказал министр.

Он отметил, что всего за прошедшие сутки были госпитализированы 77 человек, из них один ребенок и семь медицинских работников.

«На аппараты ИВЛ переведены три человека, из них 0 медработников. Выздоровели 8 человек, один ребенок и четыре медицинских работника. Сообщено о 10 умерших. Среди них 0 медицинских работников», - сообщил Степанов.

Отмечается, что подавляющее число умерших - люди преклонного возраста или пациенты имеющие сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые, сахарный диабет и прочее.

Напомним, по состоянию на 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 97 пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось, что на Винничине за сутки коронавирус подтвердили у 26 медиков.