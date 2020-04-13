В Казахстане 110 человек выздоровели от коронавируса
CentralAsia (KZ) - Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 110 человек, сообщает Министерство здравоохранения.
Из 110 человек в Алматы из больницы выписаны 49 человек.
- в Нур-Султане – 43;
- Атырауской области - 5;
- Жамбылская область -3;
- Шымкент - 2;
- Северо-Казахстанской области – 1;
- Актюбинская область – 1;
- Павлодарская область-1;
- Алматинской области - 1;
- Карагандинской области – 1;
- Западно -Казахстанской области – 1;
- Кызылординской области - 1;
- Мангистауской области - 1.