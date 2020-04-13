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  13 апреля 2020
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В Казахстане 110 человек выздоровели от коронавируса

CentralAsia (KZ) -  Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 110 человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Из 110 человек в Алматы из больницы выписаны 49 человек.

- в Нур-Султане – 43;

- Атырауской области - 5;

- Жамбылская область -3;

- Шымкент - 2;

- Северо-Казахстанской области – 1;

- Актюбинская область – 1;

- Павлодарская область-1;

- Алматинской области - 1;

- Карагандинской области – 1;

- Западно -Казахстанской области – 1;

- Кызылординской области - 1;

- Мангистауской области - 1.

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