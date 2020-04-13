Вероятность резкой девальвации курса национальной валюты низкая, - Центробанк Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Центральный банк Узбекистана прокомментировал информацию о резком скачке курса доллара в стране и оценил вероятность резкой девальвации курса национальной валюты, как низкую.

Как отмечает пресс-служба финансового регулятора Узбекистана, биржевой курс сума к долл. США с начала текущего месяца повысился на 1,8% до 9762 сум/долл. США (с начала года на 2,7%).

"Замедление операций торгового и инвестиционного характера, на фоне предпринимаемых, как в странах - торговых партнерах, так и в республике, мер по предотвращению распространения коронавируса, привело к одновременному сокращению объемов импорта и экспорта, и соответственно, к снижению активности на внутреннем валютном рынке. Снижение трансграничных денежных поступлений в силу карантинных мер и замедления экономической активности, а также девальвации курсов национальных валют в России и Казахстане, имеет усиливающуюся тенденцию", - отметили в ЦБ.

Так, объём денежных переводов в страну в марте месяце составил 296 млн. долл. США, что на 23% меньше чем в феврале этого года, а за 8 рабочих дней апреля сократился в 3 раза по сравнению с мартом текущего года. В силу этих факторов на внутреннем валютном рынке наблюдается определённая коррекция курса национальной валюты, и соответственно сокращение разрыва реального эффективного курса сума в отношении валют основных торговых партнеров, - отметили в ЦБ.



Начиная с марта этого года курс российского рубля к доллару США ослабел на 10,3%, казахского тенге - 12%, турецкой лиры - 7,6%, кыргызского сома - 11,2%.

Центральный банк Узбекистана оценивает вероятность резкой девальвации курса национальной валюты низкой, и по предварительным прогнозам, в кратко- и среднесрочный период динамика обменного курса сума будет формироваться близко к его фундаментальному тренду с незначительными колебаниями.

С 14 апреля официальный курс доллара к суму установлен в 9 693,36 сума, курс евро - 10 599,69 сумов, курс российского рубля - 131,43 сум.