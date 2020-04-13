В России за сутки выявили 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрированы 2558 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.



Новые случаи выявлены в 62 регионах страны, умерли 18 человек, выздоровели 179. Общее количество зараженных составило 18 тыс. 328 человек, из них умерли - 148.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве — 1355, Подмосковье - 495, Санкт-Петербург - 121 и другие. В столице больше половины заболевших — люди младше 45 лет.



За сутки скончались 10 пациентов в Москве, 3 — в Нижегородской области, Чечне - 2, по одному в Подмосковье, Мурманской области и Северной Осетии.