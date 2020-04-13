В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 979 человек

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14:30 в Казахстане зарегистрированы еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане – 4 случая, Северо-Казахстанской области - 1, Восточно-Казахстанской области – 1.
Как сообщает Министерство здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтверждены 979 случаев регистрации коронавируса, из них;
- в Нур-Султане - 257;
- Алматы - 172;
- Кызылординской области - 119;
- Карагандинской области - 76;
- Акмолинской области – 71;
- Атырауской области - 59;
- Жамбылской области - 46;
- Туркестанской области - 43;
- Шымкент - 38;
- Северо-Казахстанской области - 26;
- Алматинской области - 21;
- Актюбинской области - 11;
- Павлодарской области - 10;
- Мангистауской области - 10;
- Западно-Казахстанской области - 9;
- Восточно-Казахстанской области - 8;
- Костанайской области - 3 случая.