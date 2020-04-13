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  13 апреля 2020
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В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 979 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14:30 в Казахстане зарегистрированы еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане – 4 случая, Северо-Казахстанской области - 1, Восточно-Казахстанской области – 1.

Как сообщает Министерство здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтверждены 979 случаев регистрации коронавируса, из них;

- в Нур-Султане - 257;

- Алматы - 172;

- Кызылординской области - 119;

- Карагандинской области - 76;

- Акмолинской области – 71;

- Атырауской области - 59;

- Жамбылской области - 46;

- Туркестанской области - 43;

- Шымкент - 38;

- Северо-Казахстанской области - 26;

- Алматинской области - 21;

- Актюбинской области - 11;

- Павлодарской области - 10;

- Мангистауской области - 10;

- Западно-Казахстанской области - 9;

- Восточно-Казахстанской области - 8;

- Костанайской области - 3 случая.

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