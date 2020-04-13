Частная строительная компания Монголии передала необходимое оборудование столичному отделу по ЧС

CentralAsia (MNG) - В Монголии продолжается благотворительная акция с участием гражданам, частных предприятий и компаний по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В рамках предотвращения и подготовки борьбы с распространением инфекции COVID-19 по всему миру сотрудники частной строительной компании «Эко констракшн» пожертвовали оборудование стоимостью 80 млн.тугриков (примерно $29 тыс.) Агентству по чрезвычайным ситуациям столицы Монголии.

Сотрудники компании предоставили Агентству по управлению чрезвычайными ситуациями столицы 20 концентраторов кислорода, 2 монитора для мониторинга показателей жизнедеятельности, таких как частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень кислорода, и 30 переносных кварцев с дезинфекционной способностью 15-50 м2. Компания также передала более 20 000 сшитых вручную и продезинфицированных защитных масок. для лица