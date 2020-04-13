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  13 апреля 2020
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В Андижане 78 медработников заразились коронавирусом от пациентов

CentralAsia (UZ) -  Из 90 пациентов с коронавирусом в Андижане 78 являются работниками здравоохранения. Как сообщают местные СМИ, глава области Шухрат Абдурахманов сообщил об этом в обращении к народу Андижана 12 апреля.

Ранее сообщалось, что глава Наманганской области Хайрулло Бозоров призвал население принять меры для предотвращения распространения коронавируса. В своем обращении градоначальник сказал, что граждане, зараженные коронавирусом, не знали точно, когда и от кого они были заражены, сообщили местные СМИ.

По состоянию на 10 часов утра 13 апреля число людей, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 896 человек, выздоровело 66 человек и четыре человека скончались.

Ранее глава Наманганской области в своем обращении к народу рассказал о том, как один пациент заразил 19 человек на свадьбе. Среди зараженных оказались жених и невеста.

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