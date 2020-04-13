Президенты Узбекистана и Южной Кореи обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Узбекистан, политика

15:32, 13 апреля 2020

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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Республики Корея Мун Чжэ Ином, сообщила 13 апреля пресс-служба главы государства. В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений особого стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено продолжению взаимодействия и объединению усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.