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  13 апреля 2020
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Президенты Узбекистана и Южной Кореи обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Республики Корея Мун Чжэ Ином, сообщила 13 апреля пресс-служба главы государства.

В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений особого стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

Особое внимание было уделено продолжению взаимодействия и объединению усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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