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  13 апреля 2020
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Казахстан предоставил Кыргызстану и Таджикистану гуманитарную помощь
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Главы стран Тюркского совета проведут видеосаммит по ситуации с коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Для обеспечения продовольственной безопасности Казахстан направил помощь Кыргызстану и Таджикистану по 5 тыс. тонн муки каждой стране. Об этом в ходе внеочередного заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Заседание прошло 13 апреля в формате видеоконференции и было посвящено теме «Консолидация и сотрудничество по недопущению распространения пандемии СОVID-19».

Как сообщает посольство Казахстана в Кыргызстане, в повестку дня мероприятия вошли вопросы обеспечения торговых и транзитно-транспортных связей, сотрудничества в сфере здравоохранения, оказания необходимой помощи гражданам стран-участниц Тюркского Совета. Участники обменялись информацией о мерах, принятых на национальном уровне для противодействия коронавирусной инфекции.

В Саммите приняли участие лидеры государств-членов союза: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Также в мероприятии участвовали президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов – в качестве приглашенного гостя, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – в качестве руководителя государства-наблюдателя, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

На заседании Токаев предложил разработать совместный «План действий» для преодоления последствий коронавируса.

«В данном документе следует отразить меры по стимулированию взаимной торговли и инвестиций. В этом плане всем будет выгодно, если мы активизируем работу Тюркской торгово-промышленной палаты и Тюркского инвестиционного фонда», – сказал он.

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