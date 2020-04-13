В Таджикистане от туберкулеза скончался медработник. В эту больницу ранее поместили на карантин прибывших из-за границы

фото Минздрав Таджикистана

CentralAsia (TJ) - В больнице в городе Бохтар в Таджикистане, куда были помещены на карантин прибывшие из-за границы таджикистанцы, от туберкулеза скончалась сотрудница. Об этом сообщает Asia-Plus.



По данным Министерства здравоохранения Таджикистана, 58-летняя женщина работала в отделении, где содержались на карантине граждане, прибывшие в Таджикистан из-за границы.



«Причина смерти - инфильтративный туберкулёз и проблемы в сердечно-сосудистой системе», - сообщили в ведомстве.

С 1 февраля по 13 апреля 7560 граждан Таджикистана, въехавших в республику из-за рубежа, были помещены на карантин в медицинские учреждения и санатории страны.



По состоянию на 13 апреля 5724 человека были освобождены, в настоящее время 1836 находятся на карантинном контроле.



В то же время с начала года 326 иностранных граждан находились на карантине, а в настоящее время их осталось 5.

В Таджикистане официально не зарегистрировано случаев коронавируса.



«В случае регистрации коронавирусной инфекции в стране, Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана официально утвердит и объявит об этом, поскольку скрывать данную болезнь и не сообщать об этом не в интересах ни одной страны», - отмечает Минздрав.