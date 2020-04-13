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  13 апреля 2020
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В Таджикистане от туберкулеза скончался медработник. В эту больницу ранее поместили на карантин прибывших из-за границы
фото Минздрав Таджикистана
фото Минздрав Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  В больнице в городе Бохтар в Таджикистане, куда были помещены на карантин прибывшие из-за границы таджикистанцы, от туберкулеза скончалась сотрудница. Об этом сообщает Asia-Plus.

По данным Министерства здравоохранения Таджикистана, 58-летняя женщина работала в отделении, где содержались на карантине граждане, прибывшие в Таджикистан из-за границы.

«Причина смерти - инфильтративный туберкулёз и проблемы в сердечно-сосудистой системе», - сообщили в ведомстве.

С 1 февраля по 13 апреля 7560 граждан Таджикистана, въехавших в республику из-за рубежа, были помещены на карантин в медицинские учреждения и санатории страны.

По состоянию на 13 апреля 5724 человека были освобождены, в настоящее время 1836 находятся на карантинном контроле.

В то же время с начала года 326 иностранных граждан находились на карантине, а в настоящее время их осталось 5.

В Таджикистане официально не зарегистрировано случаев коронавируса.

«В случае регистрации коронавирусной инфекции в стране, Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана официально утвердит и объявит об этом, поскольку скрывать данную болезнь и не сообщать об этом не в интересах ни одной страны», - отмечает Минздрав.

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