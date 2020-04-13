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  13 апреля 2020
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Парламент Монголии одобрил проект коммерциализации животноводства
животноводства Монголии
животноводства Монголии
// фото: П.Баатарзоригт

CentralAsia (MNG) -  На своем пленарном заседании парламент Монголии ратифицировал финансовое соглашение по проекту коммерциализации животноводства.

«Проект будет финансироваться за счет кредита Международной ассоциации развития в размере $30 млн через Всемирный банк. Он имеет процентную ставку 1,25% и срок погашения 30 лет, а мораторий составляет пять лет», - сказал министр финансов Ч.Хурэлбаатар.

«В рамках проекта основные цели были предложены следующим образом: снизить распространенность заразных болезней животных на 25 процентов, увеличить процент производства мяса и молочной продукции, повысить ценность скота на 20 процентов и напрямую достичь 20 000 пастухов», - добавил он.

Проект коммерциализации животноводства будет реализован в качестве второй фазы Монголийского проекта маркетинга животноводства и сельского хозяйства, который был реализован в Монголии с 2013 по 2017 год при безвозмездной поддержке Всемирного банка.

Проект был поддержан с одобрением парламента 63,8%.

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На пленарном заседании соглашение о дополнительном финансировании проекта «Повышение эффективности теплоснабжения Улан-Батора» было поддержано с одобрения парламента на 55,7%.

Министр финансов Ч.Хурэлбаатар отметил, что проект будет финансироваться за счет кредита Международной ассоциации развития на сумму $12 млн. Он имеет процентную ставку в 1,25% и срок погашения 30 лет, с мораторием на пять лет.

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