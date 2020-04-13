В Алматы детскую инфекционную больницу закрыли на карантин после выявления коронавируса у двух сотрудников

CentralAsia (KZ) - В городе Алматы детскую инфекционную больницу закрыли на карантин, сообщает Tengrinews.kz.

По словам главного санитарного врача мегаполиса Айзат Молдагасимовой, всего же в городе приостановлена работа двух медицинских учреждений.

«Детская инфекционная больница закрыта с самых первых дней регистрации в ней случаев коронавируса. Больные перераспределены по другим учреждениям. Сотрудники, которые имели контакт с заболевшими, находятся под наблюдением на карантине», - сообщила она.

В городской центральной клинической больнице зафиксировали 20 случаев коронавируса. Еще семеро заразившихся в Алматы за последние два дня - это сотрудники детской инфекционной больницы.

Всего в городе за последние сутки зарегистрировали 27 случаев заражения COVID-19 среди медицинских работников.