В Монголии родились 18,7 тыс. младенцев в первом квартале 2020 года, среди которых 157 пар двойняшек

CentralAsia (MNG) - На национальном уровне число рождений в Монголии достигло 18,7 тыс., в первом квартале 2020 года увеличилось на 311 (1,7%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Из общего числа живорождений 18,0 тыс. (96,4%) детей получили грудное вскармливание, показатели его увеличились на 265 (1,5%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В марте 2020 года родились 6688 младенцев, рост составляет 973 (17,0%) по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным «электронной» регистрации новорожденных Минздрава, из общего числа родившихся мальчики составили 3201 малыша, а девочки - 3198. В отчетный период также родились 157 пар двойняшек. В масштабах страны средний вес малышей при рождении составил 3413 гр., а рост – 50.8 см.