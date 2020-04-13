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  13 апреля 2020
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Moody's оценило банковскую систему Узбекистана как стабильную, несмотря на пандемию

CentralAsia (UZ) -  В отчете международного рейтингового агентства Moody's, опубликованном 8 апреля 2020 года, говорится, что прогноз банковской системы Республики Узбекистан остается «стабильным».

В качестве основного фактора отмечается высокая устойчивость банковской системы страны к последствиям пандемии Коронавируса по сравнению с другими странами СНГ.

Согласно мнению экспертов агентства, в стране есть резерв материальных средств учитывая, что значительная часть экономики и банков принадлежит государству, следовательно: коронавирусный кризис не окажет сильного влияния на качество банковских активов. Однако рост объема кредитов в государственных банках окажет давление на запас ликвидности.

По мнению аналитиков Moody's, на стабильность банковской системы Узбекистана окажут положительное влияние такие факторы, как преобладание кредитов государственным предприятиям в кредитном портфеле банковской системы, а тауже устойчивость сума по отношению к доллару США. Это, в свою очередь, ограничивает риск инфляции активов в иностранной валюте и обеспечивает стабильность капитализации.

"С запасами в 52 процента ВВП, правительство Узбекистана имеет большой потенциал для поддержки экономики страны и банковской системы", - отмечается в отчете.

Вместе с тем, агентство перечисляет негативные факторы, как беспрецедентные меры, введенные правительством для борьбы с распространением коронавируса, которые окажут негативное влияние на экономическую активность. Больше всего пострадают малый и средний бизнес, непродовольственный ретейл и транспортные компании, туристический бизнес и другие субъекты сферы услуг.

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