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  13 апреля 2020
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В Кашкадарье от коронавируса выздоровели 8-летний и 56-летний пациенты

CentralAsia (UZ) -  Полностью выздоровели два пациента с коронавирусной инфекцией, лечившиеся в Кашкадарьинской областной инфекционной больнице. С участием ответственных лиц областного управления здравоохранения их проводили на реабилитацию, сообщил Отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Как сообщается, это 8-летний и 56-летний пациенты из Чиракчинского района Кашкадарьинской област . 13 апреля лабораторные исследования показали, что они полностью исцелились.

До настоящего времени по всей стране от коронавирусной инфекции полностью излечились 68 человек.

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