В Кашкадарье от коронавируса выздоровели 8-летний и 56-летний пациенты

CentralAsia (UZ) - Полностью выздоровели два пациента с коронавирусной инфекцией, лечившиеся в Кашкадарьинской областной инфекционной больнице. С участием ответственных лиц областного управления здравоохранения их проводили на реабилитацию, сообщил Отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Как сообщается, это 8-летний и 56-летний пациенты из Чиракчинского района Кашкадарьинской област . 13 апреля лабораторные исследования показали, что они полностью исцелились.

До настоящего времени по всей стране от коронавирусной инфекции полностью излечились 68 человек.