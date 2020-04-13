В Узбекистане из-за семейных конфликтов на время карантина запустили телефон доверия Гендерной комиссии

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в целях защиты прав женщин, предотвращения притеснения и насилия по отношению к ним, Комиссией по обеспечению гендерного равенства Узбекистана совместно с Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) и Центром поддержки гражданских инициатив с 10 апреля текущего года налажена работа службы «Телефона доверия».

Как сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса, теперь женщины смогут получать от оператора «Телефона доверия» бесплатную консультацию по вопросам профилактики правонарушений в семье.

В числе операторов помощь будут оказывать юристы и психологи.

Отмечается, что служба «Телефона доверия» будет функционировать на период карантина, в течении трех месяцев, ежедневно с 8-00 до 18-00 часов.