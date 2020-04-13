В Узбекистане от коронавируса выздоровели ещё две пациентки. Всего 70

- Узбекистан, общество
- 17:34, 13 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - Полностью выздоровели два пациента с коронавирусной инфекцией, лечившиеся в Ферганской областной инфекционной больнице, сообщила 13 апреля пресс-служба Минздрава Узбекистана.
С участием ответственных лиц областного управления здравоохранения их проводили на реабилитацию.
Одна из выздоровевших из Андижанской области, а другая из Ташкентской области. 25 марта нынешнего года женщины прибыли в Фергану чартерным рейсом из Турции и были взяты на карантин.
27 марта у них было подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Эти пациенты теперь полностью выздоровели благодаря надлежащим процедурам лечения, выполненным врачами в соответствии с международными стандартами.
Возраст излечившихся пациенток не уточняется.
По последним данным, в Узбекистане полностью излечились 70 человек, 4 пациента скончались.