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  13 апреля 2020
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В Узбекистане от коронавируса выздоровели ещё две пациентки. Всего 70

CentralAsia (UZ) -  Полностью выздоровели два пациента с коронавирусной инфекцией, лечившиеся в Ферганской областной инфекционной больнице, сообщила 13 апреля пресс-служба Минздрава Узбекистана.

С участием ответственных лиц областного управления здравоохранения их проводили на реабилитацию.

Одна из выздоровевших из Андижанской области, а другая из Ташкентской области. 25 марта нынешнего года женщины прибыли в Фергану чартерным рейсом из Турции и были взяты на карантин.

27 марта у них было подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Эти пациенты теперь полностью выздоровели благодаря надлежащим процедурам лечения, выполненным врачами в соответствии с международными стандартами.

Возраст излечившихся пациенток не уточняется.

По последним данным, в Узбекистане полностью излечились 70 человек, 4 пациента скончались.

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