Apple планирует внести изменения в дизайн смартфонов

CentralAsia (CA) - Apple в рамках осеннего обновления готовит новый дизайн для своих смартфонов, на этот раз дизайн будет похож на iPad Pro последней модели, сообщает Bloomberg.



В этом году Apple рассчитывает выпустить на рынок два топовых смартфона, которые станут наследниками iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также две более дешевые модели с меньшим набором функций, все они будут оснащены модулем связи 5G.

В новом дизайне у экрана не будет закругленных краев он станет плоским, не будут закругленными и торцы гаджетов, их углы. А размер экрана увеличится с 6,5 дюйма, но источники Bloomberg не смогли уточнить, насколько именно. Все модели получат улучшенные процессоры, особенностью которых станут новые возможности для работы с приложениями «дополненной реальности.

Предстоящие модели iPhone Pro будут иметь три камеры на задней панели, экран будет больше чем 6,5 дюймов.

Apple также разрабатывает уменьшенную и более дешевую модель колонки HomePod, которая будет выпущена в этом году. Также корпорация выпустит брелок Apple Tags, который можно будет прикреплять к ключам или кошельку, чтобы потом находить их с помощью смартфона.

Ранее в прессе появилась информация о том, что из-за пандемии COVID-19 компания Apple может отложить запуск новой модельной серии смартфонов на значительное время, по некоторой информации, даже на начало 2021 года. Это привело к снижению стоимости акций компании на бирже. Корпорация отказалась от комментариев, говорится в сообщении.