В Китае спрогнозировали сроки начала второй волны коронавируса

CentralAsia (CA) - Вторая волна распространения коронавирусной инфекции в Китае наступит в ноябре этого года, считает руководитель группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжан Вэньхун, сообщает РБК

В интервью в китайском издании Sina специалист рассказал, что полностью победить коронавирус не удастся, а после возвращения холодов ситуация вновь может ухудшиться.

Он объяснил свою позицию тем, что COVID-19 более приспособлен к низким температурам, а потому есть вероятность, что зимой будет распространяться быстрее.

При этом Чжан Вэньхун высказал уверенность, что следующая волна будет уже не такой стремительной. Основные проблемы, по его словам, могут возникнуть в странах Африки и Южной Америки, где система здравоохранения не обладает достаточными ресурсами для борьбы с болезнью.



В конце марта эксперт в интервью изданию People’s Daily предположил, что глобальное распространение коронавируса прекратится ближе к июню, однако полностью победить болезнь в этом году не удастся.

Комментируя предположение, что зарегистрированный в конце прошлого года в Ухане вирус мог мутировать и распространиться по Европе в более агрессивной форме, специалист заявил, что говорить об этом пока рано. По его словам, утверждать об изменении структуры вируса можно только после тщательного исследования.





