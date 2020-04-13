Президент Лукашенко пообещал, что в Беларуси никто не умрет от коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса, передает РИА Новости.

«Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть», - сказал он.



Он добавил, что Минск исходит из международного опыта борьбы с вирусом. Лукашенко заявил, что у белорусских врачей есть комбинация лекарств для лечения COVID-19.



Глава государства также заявил, что коронавирус не был причиной смерти ни в одном летальном случае, по его словам, все дело в «букете хронических болезней», которые диагностировали у пациентов.



Помимо этого, Лукашенко похвалил жителей страны за то, что они соблюдают меры предосторожности.



«Молодцы люди! Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не вводили. Сейчас людей, праздно шатающихся, на улице нет. То есть люди отреагировали, люди это понимают. И не надо их загонять в квартиры, запирать их там», - сказал Лукашенко.