Власти Испании и Италии ослабляют карантинные ограничения

CentralAsia (CA) - Власти Италии и Испании постепенно снимают ограничения, в то время как в других странах Европы послабления только обсуждаются, сообщает ВВС.

По ее данным, с сегодняшнего дня в Испании возобновят работу заводы, а во вторник откроются некоторые магазины.

А в Германии правительство обсуждает смягчение мер, во Франции и Великобритании ожидается продление карантина.

В понедельник правительство Испании объявило об отмене части ограничений, введенных на время карантина, но каталонские власти уже отказались исполнять это решение.

Глава региональной администрации Каталонии Ким Торра заявил, что риск новой вспышки и второго карантина слишком велик.

Но в остальных регионах страны рабочие, занятые на производстве, строители и ряд других категорий граждан смогут вернуться к работе при соблюдении строгих санитарных норм.

Италия и Испания входят в число наиболее тяжело пострадавших от коронавируса стран.

В Италии режим всеобщей изоляции был продлен до 3 мая, но со вторника смогут открыться книжные магазины, магазины канцелярских товаров и детской одежды. Однако заводы останутся закрытыми.

В Германии канцлер Ангела Меркель консультируется с Академией наук насчет возможного смягчения ограничений, а в среду она обсудит эти перспективы на видео-совещании с главами регионов.

В Великобритании правительство до четверга должно оценить эффективность всеобщей изоляции и решить, будет ли она продлеваться, говорится в сообщении.