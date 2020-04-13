В Узбекистане число полностью излечившихся от коронавируса достигло 85

CentralAsia (UZ) - В Минздраве Узбекистана 13 апреля сообщили о полном выздоровлении еще 15 пациентов с COVID-19.

По данным Министерства, четверо из 97 пациентов с диагнозом COVID-19, которые в настоящее время проходят лечение в Андижанской областной инфекционной больнице, полностью выздоровели.

Также излечились 11 пациентов, проходившие лечение в Наманганской областной инфекционной больнице. Среди них — трое мужчин и восемь женщин. Все они заразились коронавирусом после контакта с больными.

Сообщается, что все выздоровевшие направлены на реабилитацию.

К настоящему времени число вылечившихся от COVID-19 в Узбекистане составляет 85 человек.