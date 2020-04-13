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  13 апреля 2020
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COVID-19: В Беларуси свободные трибуны на футбольном стадионе заполнили манекенами и картонными фигурами. Видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  На Брестском стадионе в Беларуси субботний матч собрал на трибунах более 1100 зрителей, сообщает euronews.

На фоне пандемии многие болельщики всё же стали опасаться ходить на стадион. И потому, для поддержки игроков, на трибунах поместили ещё несколько десятков манекенов и картонных фигур.

Власти пока в Минске карантин не вводят, хотя в Минздраве признают высокие темпы распространения коронавируса и предсказывают, что пик будет достигнут в течение трёх недель. Ограничительные меры власти республики собираются ввести тогда, когда больницы перестанут справляться с наплывом заболевших, говорится в сообщении.

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