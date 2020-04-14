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  14 апреля 2020
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Экспорт угля монгольской госкомпании ЭТТ – практически вернулся к норме

CentralAsia (MNG) -  Госкомпания Эрдэнэс Таван Толгой (ЭТТ) является одной из самых важных компаний в Монголии. Недавно предприятие вернулось к жизни, поскольку некоторые ограничения, наложенные пандемией коронавируса, были сняты.

В период с 1 по 12 апреля сего года компания ЭТТ добыла 3.5 млн.тн. угля из шахт Восточного и Западного Цанхи месторождения Таван толгой, а объём отгрузки угля с месторождения составил 321 тыс.тн. Другими словами, ЭТТ в настоящее время работает почти обычными темпами после того, как Монголия вновь открыла границу с Китаем в начале этого месяца.

В этом году Эрдэнэс Тавантолгой экспортировала 860 тыс.тн угля.

Страна закрыла свои границы с Китаем, чтобы предотвратить распространение коронавируса в конце января. Согласно решению правительства Монголии на экстренном заседании в воскресенье, начиная с 27 января текущего года, пограничные переходы с Китаем были закрыты как для автомобилей, так и для пешеходов. Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

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