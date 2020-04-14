Великий Государственный Хурал Монголии одобрил проект «Чистый воздух в Улан-Баторе»

Улан-Батор // фото Дамба Өлзий-Орших

CentralAsia (MNG) - Парламент Монголии ратифицировал финансирование Международной ассоциации развития (МАР) на сумму $12 млн.

Парламент Монголии, Великий Государственный Хурал обсудил и поддержал законопроект о ратификации соглашения о финансировании между Монголией и МАР, представленный кабинетом министров.

Дополнительное кредитное финансирование в размере $12 млн выделено на проект «Чистый воздух в Улан-Баторе», начатый в 2012 году с займом под низкий процент в размере $15 млн от Всемирного банка, который позволит потребителям в других регионах получить доступ к отопительным приборам, производящим меньше выбросов твердых частиц, и дальнейшая разработка отдельных среднесрочных мер по борьбе с выбросами твердых частиц в Улан-Баторе в координации с партнерами по развитию.

Кредит от МАР со сроком погашения 25 лет и льготным периодом 5 лет имеет 1,25 процента годовых и 0,5 процента страховой премии на капитал.

Международная ассоциация развития, МАР (англ. International Development Association, IDA) — кредитная организация, входящая в группу Всемирного банка. Создана в 1960 году. МАР предоставляет беспроцентные займы с 20, 35, 40-летним сроком погашения и отсрочкой основных платежей в течение первых десяти лет. Членами МАР являются 173 государства. За период действия МАР предоставила кредиты общим объемом свыше $220 млрд.

Членами МАР являются 172 государства-члена ООН и Республика Косово.

В МАР не входят: Андорра, Антигуа и Барбуда, Бахрейн, Беларусь, Бруней, Болгария, острова Кука, Куба, Ямайка, Лихтенштейн, Мальта, Монако, Намибия, Науру, Ниуэ, Северная Корея, Катар, Сан-Марино, Сейшельские острова, Суринам, Туркменистан, Уругвай, Ватикан и Венесуэла.

Также все непризнанные и частично признанные государства, кроме Республики Косово, не являются членами МАР.