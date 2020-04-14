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  14 апреля 2020
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Борющиеся на линии фронта против COVID-19 медики и спасатели Монголии получат бонусы

CentralAsia (MNG) -  Монголия решила выделить 1,5 млрд тугриков (примерно $ 540 тыс.) из государственного резервного фонда для оплаты сверхурочной заработной платы медицинских работников.

Например, 340 миллионов тугриков (примерно $ 122 тыс.) будут предоставлены Национальному исследовательскому центру инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) для покрытия сверхурочной заработной платы, а 41 миллион тугриков (примерно $ 15 тыс.) – Национальному центру занозных заболеваний (НЦЗЗ).

Кроме того, правительство предоставит разовые бонусы в размере от 500 тысяч тугриков до 1 миллион тугриков (примерно $180-360) – 1133 государственным служащим из 14 государственных предприятий, таких как медицинские работники из НИЦИЗ, Центрального военного госпиталя и НЦЗЗ, сотрудники Государственного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС), Таможенного органа, Службы охраны границ, разведывательного управления, полиции и Главного агентства специализированных инспекций, сотрудники национального авиаперевозчика МИАТ, а также сотрудники посольств и консульств Монголии в зарубежных странах.

Бонусы будут стоить более 631 млн тугриков (примерно $227 тыс.).

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