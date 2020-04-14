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  14 апреля 2020
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ОБСЕ оказала гуманитарную помощь тюрьмам Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  ОБСЕ оказала гуманитарную помощь Узбекистану в виде средств защиты и личной гигиены для предупреждения СOVID-19 в учреждениях исполнения наказания, сообщили в представительстве организации.

Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане в целях оказания поддержки Главному управлению в деле предупреждения проникновения коронавирусной инфекции оказал гуманитарную помощь учреждениям исполнения наказания, функционирующим в Узбекистане.

Гуманитарная помощь состоит из 15 видов средств защиты (лицевые маски, медицинские перчатки, защитные костюмы), а также средств стирки и личной гигиены, антибактериальных средств, на общую сумму 180 миллионов сум (18,8 тыс.долл. США).

Данные средства доставлены несовершеннолетним осужденным в воспитательной колонии, специальному контингенту, который проходит срок наказания в женской колонии, а также сотрудникам, несущим службу в данных учреждениях.

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