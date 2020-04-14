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  14 апреля 2020
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Монголия реализует торговую онлайн-платформу для животноводства «Ответственные кочевники»

CentralAsia (MNG) -  По словам инициаторов платформы, электронная система Хариуцлагатай нүүдэлчид - «Ответственные кочевники» расширит доступ животноводческой отрасли Монголии к международному рынку.

Особенность этой платформы: благодаря QR-кодам на рынок выводится производственная система от скотовода до потребителя. Монгольские пастухи продолжают использовать эту систему для сбыта животноводческого сырья.

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Вчера состоялась встреча заинтересованных сторон онлайн-платформы «Ответственные кочевники» - системы отслеживания поставок животноводческого сырья в рамках проекта «Зеленое золото и здоровье животных» швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству в Монголии.

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В ходе встречи М.Амартогтох, исполнительный директор компании «Дижитал Медик», и Л.Ганцогт, оператор Монгольской ассоциации пользователей пастбищ, предоставили информацию о разработке программного обеспечения, структуре, организации, базе данных и процедурах работы системы слежения.

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А также Александр Эллебрехт, специалист по развитию бизнеса в «Chain Point», рассказал о том, как система «Ответственные кочевники» интегрируется в международную торговую платформу, а также о процедурах, операциях и использовании системы закупок.

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«Участие частных компаний очень важно для устойчивого развития этой системы. Основная цель проекта - поддержать устойчивое использование пастбищ, поддержать экспорт животноводческого сырья на мировой рынок и укрепить здоровье животных.

Для Монголии скотоводство и пастбища являются очень важными секторами, на которые приходится более 70% территории страны. Более 200 000 семей скотоводов живут и работают в этом секторе. В будущем будет важен вопрос обеспечения средств к существованию и доходов семей скотоводов. Чтобы обеспечить устойчивость этой системы, швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) имеет еще один год для работы. Мы надеемся, что эти вопросы будут решены через год», - сказал Бенуа Мейер-Биш, заместитель директора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству в Монголии.

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