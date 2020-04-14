Пенсии и зарплаты в Узбекистане полностью переведут на пластиковые карты

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане выплата пенсий и заработных плат будут полностью переведена на банковские карты. Соответствующее решение принято для предотвращения распространения коронавируса по рекомендации Специальной республиканской комиссии, сообщила пресс-служба Центрального банка.

Сообщается, что местные власти, подразделения банков и другие организации уже начали работу по переводу выплат в безналичную форму. С мая пенсии будут начисляться на карты пенсионерам, проживающим в Ташкенте, Нукусе и областных центрах. Позже этот порядок постепенно распространят на другие области страны.

Пенсионерам не нужно будет предпринимать никаких действий для оформления карты. Пенсионный фонд отправит всю необходимую информацию в Народный банк, который, в свою очередь, откроет карту и переведет на нее пенсию. После этого работники банка доставят карту на дом пенсионеру.

Также зарплаты работников компаний и организаций, включая бюджетные, будут постепенно переводиться на карты. Владельцам и руководителям компаний предписано в кратчайшие сроки открыть своим сотрудникам карту.

Ранее Центральный банк Узбекистана рекомендовал жителям по возможности использовать безналичную оплату и электронные банковские услуги в связи с распространением коронавируса. В сообщении Центробанка говорилось, что использование наличных денег при платежах может быть одним из каналов распространения опасного вируса.