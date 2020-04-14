В Монголии число завозных случаев коронавируса почти удвоилось за сутки

CentralAsia (MNG) - В Монголии на 14 апреля зарегистрированы 13 новых случаев коронавируса. Все случаи завозные из России. Об этом сообщил оперштаб Минздрава страны.

Директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу проинформировал о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

«Вчерашний тест выявил 13 случаев коронавируса из 502 тестированных. Таким образом, общее число инфицированных случаев коронавируса, выявленных в Монголии, достигло 30. Из 31 человека, вылетевшего из Москвы в Улан-Удэ, у 13 был диагностирован COVID-19. Вчера один пациент выздоровел и был выписан из больницы. В общей сложности 5 пациентов излечились», - сказал Д.Нямхуу.