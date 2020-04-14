Президент Франции Эммануэль Макрон продлил карантинные ограничения в стране

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- 9:39, 14 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантинных мер в стране до 11 мая, сообщает euronews.
В обращении к нации президент заявил, что благодаря общим усилиям темпы эпидемии начинают замедляться. Границы Франции с неевропейскими государствами останутся закрытыми до нового распоряжения.
«Действие режима строгой самоизоляции необходимо продлить до понедельника 11 мая. В настоящее время — это единственный способ эффективного реагирования и это условие для дальнейшего замедления распространения вируса, чтобы в палатах интенсивной терапии были свободные места, а наши медицинские работники имели возможность восстанавливать силы», - сказал он.
С 11 мая власти планируют предоставить населению защитные маски.
Во Франции более 136,7 тыс. человек заразились коронавирусом, из них скончались — 14,9 тыс. пациентов.