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  14 апреля 2020
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Президент Франции Эммануэль Макрон продлил карантинные ограничения в стране

CentralAsia (CA) -  Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантинных мер в стране до 11 мая, сообщает euronews.

В обращении к нации президент заявил, что благодаря общим усилиям темпы эпидемии начинают замедляться. Границы Франции с неевропейскими государствами останутся закрытыми до нового распоряжения.

«Действие режима строгой самоизоляции необходимо продлить до понедельника 11 мая. В настоящее время — это единственный способ эффективного реагирования и это условие для дальнейшего замедления распространения вируса, чтобы в палатах интенсивной терапии были свободные места, а наши медицинские работники имели возможность восстанавливать силы», - сказал он.

После 11 мая постепенно будут открываться детские сады и учебные заведения, но занятие в стенах университетов не начнутся до лета. Рестораны, кафе, отели, кинотеатры, театры и музеи останутся на данном этапе закрытыми. Крупные фестивали и мероприятия с большой аудиторией нельзя будет проводить как минимум до середины июля.

С 11 мая власти планируют предоставить населению защитные маски.

Во Франции более 136,7 тыс. человек заразились коронавирусом, из них скончались — 14,9 тыс. пациентов.

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