«Молитесь в своих домах»: В Узбекистане объявлена фетва о проведении месяца Рамадан

CentralAsia (UZ) - Председатель управления мусульман Узбекистана, муфтий Усмонхон Алимов объявил фетву о проведении месяца Рамадан в период карантина. В фетве муфтий призвал мусульман совершать молитвы дома.



Как сообщил в эфире телеканала «Узбекистон 24» муфтий Усмонхон Алимов, Управление мусульман Узбекистана изучило ситуацию в соседних и зарубежных странах по проведению месяца Рамадан.

В Арабской Республики Египет, Саудовской Аравии, Турции и Республики Татарстан Российской Федерации ранее выступили с заявлениями о том, что таравих-намазы не будут совершаться в мечетях и отменяются коллективные ифтары. Данный вопрос обсудили с Духовными управлениями мусульман Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, и пришли к единому решению, - отметил муфтий.

В связи с данным решением, в целях предотвращения нарушения карантинных требований в течение месяца Рамадан Совет улемов Управления по делам мусульман Узбекистана призывает всех мусульман совершать таравих-намазы и хатм Корана в домашних условиях. Сообщается, что чтение Корана будет также транслироваться в онлайн режиме.

Кроме того, муфтий призвал мусульман Узбекистана не проводить коллективные ифтары. А такие мусульманские пожертвования, как закят, фитр и фидия-садака Усмонхон Алимов рекомендует гражданам направлять в общественный благотворительный фонд «Вакф» или спонсорские центры координации благотворительной помощи.