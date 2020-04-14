В Казахстане за сутки от коронавируса скончались два пациента

CentralAsia (KZ) - За минувшие сутки в Казахстане от коронавируса скончались два пациента, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Один пациент скончался в городе Нур-Султан, второй в Шымкенте. Общее количество жертв коронавируса в Казахстане достигло 14 человек, из них:

- в Акмолинской области – 4;

- Нур-Султан – 2;

- Алматы – 2;

- Шымкент – 2;

- Восточно-Казахстанская область – 1;

- Карагандинская область – 1;

- Павлодарская область – 1;

- Туркестанская область – 1.

На 14 апреля общее число зараженных в Казахстане составляет 1091 человек.