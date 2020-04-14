В Казахстане за сутки от коронавируса скончались два пациента
CentralAsia (KZ) - За минувшие сутки в Казахстане от коронавируса скончались два пациента, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Один пациент скончался в городе Нур-Султан, второй в Шымкенте. Общее количество жертв коронавируса в Казахстане достигло 14 человек, из них:
- в Акмолинской области – 4;
- Нур-Султан – 2;
- Алматы – 2;
- Шымкент – 2;
- Восточно-Казахстанская область – 1;
- Карагандинская область – 1;
- Павлодарская область – 1;
- Туркестанская область – 1.
На 14 апреля общее число зараженных в Казахстане составляет 1091 человек.