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  14 апреля 2020
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Под Ташкентом 18-летняя пациентка родила ребенка в особой карантинной зоне (видео)

CentralAsia (UZ) -  Администрация города Чирчик в Ташкентской области сообщила, что у пациентки, находящейся на карантине, родился ребенок.

Пресс-служба администрации опубликовали видеоролик о радостном событии, произошедшем в особой карантинной зоне в городе.

Как сообщается, 18-летняя Дустёрова Севара, находясь на последних сроках беременности, была помещена с членами семьи в карантин 27 марта по приезде из Республики Казахстан на автобусе.

12 апреля она была доставлена на машине скорой помощи в Ташкентский областной перинатальный центр около 22:00. Около 10:00 13 апреля она родила мальчика.

В настоящее время мать и ребенок находятся в добром здравии, ситуация находится под наблюдением квалифицированных врачей, отмечается в сообщении администрации города.

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