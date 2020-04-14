Под Ташкентом 18-летняя пациентка родила ребенка в особой карантинной зоне (видео)

- Узбекистан, общество
- 10:02, 14 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - Администрация города Чирчик в Ташкентской области сообщила, что у пациентки, находящейся на карантине, родился ребенок.
Пресс-служба администрации опубликовали видеоролик о радостном событии, произошедшем в особой карантинной зоне в городе.
Как сообщается, 18-летняя Дустёрова Севара, находясь на последних сроках беременности, была помещена с членами семьи в карантин 27 марта по приезде из Республики Казахстан на автобусе.
12 апреля она была доставлена на машине скорой помощи в Ташкентский областной перинатальный центр около 22:00. Около 10:00 13 апреля она родила мальчика.
В настоящее время мать и ребенок находятся в добром здравии, ситуация находится под наблюдением квалифицированных врачей, отмечается в сообщении администрации города.