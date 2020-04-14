Турция освободит около 90 тыс. заключенных из-за коронавируса
- Азия и мир, общество
- 10:16, 14 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Парламент Турции одобрил законопроект об освобождении около 90 тыс. заключенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Законопроект поддержали 279 парламентариев, 51 депутат выступил против. Амнистия не коснется политзаключенных, что вызвало критику правозащитников и активистов.
Международная организация ПЕН-клуб призвала освободить заключенных журналистов и правозащитных активистов, ссылаясь на плохую гигиену во многих пенитенциарных учреждениях Турции.
За несколько часов до голосования в парламенте министр юстиции Абдулхамит Гюль сообщил о смерти троих заключенных, у которых обнаружили коронавирус.
Коронавирус в Турции выявлен у 61 тыс. человек, 1296 больных скончались.