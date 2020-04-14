Турция освободит около 90 тыс. заключенных из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Парламент Турции одобрил законопроект об освобождении около 90 тыс. заключенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Законопроект поддержали 279 парламентариев, 51 депутат выступил против. Амнистия не коснется политзаключенных, что вызвало критику правозащитников и активистов.

Международная организация ПЕН-клуб призвала освободить заключенных журналистов и правозащитных активистов, ссылаясь на плохую гигиену во многих пенитенциарных учреждениях Турции.

За несколько часов до голосования в парламенте министр юстиции Абдулхамит Гюль сообщил о смерти троих заключенных, у которых обнаружили коронавирус.

Коронавирус в Турции выявлен у 61 тыс. человек, 1296 больных скончались.