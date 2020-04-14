За сутки в Алматы прирост заболевания коронавирусом составил 64%

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки прирост заболевания коронавирусом в Алматы составил 64%. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова.

«В Казахстане за прошедшие сутки 140 новых пациентов зарегистрированы, прирост составил 14,7%. Из них 106 человек в Алматы, прирост- 64%, в Карагандинской области – 12 человек, это 18%, в Нур-Султане – 9 человек, прирост 3,6%», - сообщил министр.

На 14 апреля в Казахстане зарегистрирован 1091 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них скончались — 14 пациентов.



