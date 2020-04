В Монголии ушел из жизни один из лучших 100 писателей мира ХХ века

CentralAsia (MNG) - Ушел из жизни журналист, редактор, общественно-политический деятель, доктор философии (1967), почётный профессор Монгольского государственного университета, герой Труда Монголии, также лауреат Государственной премии Монголии Лодонгийн Тудэв.

Он родился 9 февраля 1935, сомон Наран (ныне Халиун) аймака говь-Алтай.

Сын скотовода. С 1950 по 1953 год учился в школе подготовки учителей в Улан-Баторе, в 1956 году окончил столичный Педагогический институт, работал учителем. С 1964 по 1967 год продолжил учёбу в Московской академии общественных наук при ЦК КПСС, позже окончил аспирантуру Академии общественных наук в Москве.

Лодонгийн Тудэв — один из самых известных общественных деятелей Монголии. Занимал ответственные политические должности, был председателя Афро-азиатского комитета солидарности и межпарламентской группы парламента, заместителем председателя Союза писателей Монголии (1967—1973), в 1973—1976 годах возглавлял Союз монгольских писателей, первым секретарём Центрального комитета Монгольского Ревсомола (1973—1985), председателем Союза журналистов Монголии. Работал главным редактором газет «Искусство и литература» и «Унэн». С 1988 по 1990 год занимал пост президента Фонда культуры Монгольской Народной Республики.

В 1990 году был избран одним из пяти членов Президиума ЦК Монгольской народной революционной партией (МНРП), позже — Монгольская народная партия.

На президентских выборах в 1993 году был выдвинут Монгольской народной революционной партией (МНРП) кандидатом на пост руководителя государства, но проиграл Пунсалмаагийн Очирбату.

После выборов ушёл из политики и основал свою собственную газету, которая занимается историческими, культурно-художественными и религиозными вопросами. Является редактором самого обширного литературного проекта в Монголии — 108-томной антологии монгольской литературы. В настоящее время занимается публицистической и издательской деятельностью.

Автор художественных произведений, романов, рассказов, лирических стихов, книг по истории монгольской литературы. Соавтор сценария фильма «Через Гоби и Хинган».

Эстетический эффект романов писателя, в частности, основан на оригинальном синтезе традиций древне-монгольского повествовательного искусства и новых форм, поэтических описаниях природы и нюансах чувств.

В 2001 году вошёл в число 2000 ведущих писателей мира ХХ века. С 2001 года являлся членом Всемирной Академии литературы. В 2005 году он был назван одним из 100 лучших авторов мира.

Его творения переводились на многих языках мира, в том числе на русском:

Романы

«Горный поток» (1960),

«Перекочевка» (1964),

«Кочевки. Оседлость» (1973, о созидании новой жизни в Монголии),

«Храм без крыши» (1986)

Автобиографические повести

«Открывая мир…» (1970),

«Первый год Республики» (1981) и тд.

На других языках:

Тау Таскыны (по-казахски) 1971

Горны паток (по-белоруски) 1971

Сухэботир (по-узбекски) 1971

Сонгу Чуктүн Шолбанынче (по-тувински) 1971

Вiдкриваючи свim (по-украински) 1977

Miško gaisras (по-литовски) 1979

Volaca Tui Ukazem , Brativlava (по-словенски) 1979

The colour will come alive УБ.1994

Two aspens УБ.