В Монголии достаточно аппаратов ИВЛ для лечения COVID-19, - Минздрав

CentralAsia (MNG) - Начальник управления по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения Монголии Д. Нарангэрэл 14 апреля проинформировала о лечении коронавируса в стране.

Клинические проявления COVID-19 представляют собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме, специфические осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой острый респираторный дистресс-синдром или дыхательную недостаточность с риском смерти.

«С момента вспышки коронавирусной инфекции ВОЗ обновляла свои клинические руководства семь раз. Команда клинических консультантов Минздрава разработала список необходимого оборудования. На сегодняшний день 456 новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) были приобретены, распределены по больницам и зарезервированы для использования по мере необходимости. Считаем, что в настоящее время в Монголии достаточно легочных аппаратов ИВЛ. Мы работаем, чтобы быть максимально готовыми. Все 30 зарегистрированных в нашей стране случаев были завозные. У этих людей не было никаких признаков инфекции во время их прибытия, и лабораторные исследования подтвердили, что они были заражены после их прибытия», - сказала она.

На текущий момент не существует рекомендованных средств, способных предотвратить инфекцию в случае заражения. Против коронавируса COVID-19 пока нет вакцины, но в данном направлении ведутся разработки.

Всемирная организация здравоохранения дала общие рекомендации по снижению риска заражения COVID-19:

~мыть руки с мылом или спиртосодержащим средством;

~при кашле или чихании прикрывать нос и рот согнутым локтем или одноразовой салфеткой с последующим обязательным мытьём рук;

~избегать тесного контакта (менее 1 метра) с людьми, у которых кашель или высокая температура тела;

~по возможности не трогать руками нос, рот и глаза;

~при наличии симптомов лёгкого острого респираторного заболевания оставаться дома;

~при наличии лихорадки, кашля и затруднённого дыхания обратиться в медицинское учреждение за помощью с предоставлением истории предшествующих путешествий;

~соблюдать правила гигиены при посещении продуктовых рынков, где продаются живые животные, мясо или птица;

~избегать потребления сырых или плохо термически обработанных продуктов животного происхождения.

Хотя при благоприятных условиях вирус может днями оставаться жизнеспособным на различных поверхностях, он уничтожается менее, чем за минуту, обычными дезинфицирующими средствами, такими как гипохлорит натрия и перекись водорода.