В Казахстане подтверждены 88 новых случаев заражения коронавирусом. Всего — 1179

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:25 в Казахстане зарегистрированы 88 новых случаев заражения коронавируной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Новые случаи выявлены в городе Алматы - 75 случаев, Нур-Султан – 4,Туркестанской области - 3, Жамбылской область - 3, Атырауской области - 1, Карагандинской области - 1.
На сегодняшний день в стране подтверждены 1179 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в Алматы - 346;
- Нур-Султан - 264;
- Кызылординской области - 119;
- Карагандинской области - 78;
- Акмолинской области - 73;
- Атырауской области - 63;
- Жамбылской области - 49;
- Туркестанской области - 47;
- Шымкент - 39;
- Северо-Казахстанской области - 26;
- Алматинской области - 22;
- Актюбинской области - 11;
- Западно-Казахстанской области - 11;
- Павлодарской области - 10;
- Мангистауской области - 10;
- Восточно-Казахстанской области - 8;
- Костанайской области - 3.