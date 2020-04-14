В Казахстане подтверждены 88 новых случаев заражения коронавирусом. Всего — 1179

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:25 в Казахстане зарегистрированы 88 новых случаев заражения коронавируной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи выявлены в городе Алматы - 75 случаев, Нур-Султан – 4,Туркестанской области - 3, Жамбылской область - 3, Атырауской области - 1, Карагандинской области - 1.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1179 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в Алматы - 346;

- Нур-Султан - 264;

- Кызылординской области - 119;

- Карагандинской области - 78;

- Акмолинской области - 73;

- Атырауской области - 63;

- Жамбылской области - 49;

- Туркестанской области - 47;

- Шымкент - 39;

- Северо-Казахстанской области - 26;

- Алматинской области - 22;

- Актюбинской области - 11;

- Западно-Казахстанской области - 11;

- Павлодарской области - 10;

- Мангистауской области - 10;

- Восточно-Казахстанской области - 8;

- Костанайской области - 3.