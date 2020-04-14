В Италии число умерших от коронавируса превысило 20 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Согласно данным университета Джона Хопкинса, в Италии количество жертв коронавирусной инфекции достигло 20,4 тыс. человек.

На 14 апреля общее количество зараженных в стране составляет 159,5 тыс. человек, в тяжелом состоянии находятся более 7 тыс. пациентов.

Италия по количеству случаев заражения вирусом находится на третьем месте после США и Испании.