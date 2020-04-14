В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 1054

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на утро 14 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1054, сообщил Минздрав.

Коронавирусная инфекция была обнаружена еще у 56 граждан.

По данным Минздрава, в НИИ вирусологии в Ташкенте лечится 101 пациент, у 27 наблюдается пневмония, состояние 4 человек оценивается как тяжелое, 2 человек – относительно тяжелое. В НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний проходит лечение 101 пациент, состояние 4 из них оценивается как тяжелое.