[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 1054
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на утро 14 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1054, сообщил Минздрав.

Коронавирусная инфекция была обнаружена еще у 56 граждан.

По данным Минздрава, в НИИ вирусологии в Ташкенте лечится 101 пациент, у 27 наблюдается пневмония, состояние 4 человек оценивается как тяжелое, 2 человек – относительно тяжелое. В НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний проходит лечение 101 пациент, состояние 4 из них оценивается как тяжелое.

print
  • Полицейский инспектор Малайзии арестован по обвинению в изнасиловании двух монгольских женщин
  • В Узбекистане из-за семейных конфликтов на время карантина запустили телефон доверия Гендерной комиссии
  • В Казахстане от коронавируса умер еще один пациент. Всего — 11


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com