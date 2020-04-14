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  14 апреля 2020
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Туркменистан и Иран возобновили экспорт продуктов

CentralAsia (TM) -  В торговом центре «Милли-маркет» в Ашхабаде вновь продаются иранские продукты, сообщили "Хроники Туркменистана".

В магазинах появились бумажные салфетки, туалетная бумага, яблоки желтые и красные, сыр Фета в пластиковых контейнерах, творожный сыр, мороженое и крекеры иранского производства, которые исчезли с прилавков после того, как Туркменистан закрыл границы в феврале в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщили в конце февраля иранские издания, власти страны ведут переговоры с соседями по возобновлению экспорта продуктов через сухопутные границы.

10 апреля, во время видеоконференции членов Тюркского совета, посвященной пандемии коронавируса, президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил о важности стабильных торговых и экономических отношений, а также транспортного сообщения между государствами.

«Туркменистан проводит необходимую работу для того, чтобы эти связи были регулярными, чтобы сохранялись надежные схемы взаимных поставок и транзитных перевозок», – цитирует Бердымухамедова издание «Туркменистан: золотой век».

Издание сообщает, что после закрытия туркмено-иранской границы, в Туркменистане резко подорожали фрукты и овощи, значительная часть из которых импортировалась из Ирана.

В Туркменистане официально случаев коронавируса не зарегистрировано. В Ашхабаде 7 апреля состоялся массовый велопробег, работают выставки, проходят собрания. 19 апреля по распоряжению властей возобновляется национальный чемпионат по футболу. А в последнее воскресенье апреля страна отметит важный праздник – День ахалтекинского скакуна.

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